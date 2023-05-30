В Ізраїлі успішно завершили випробування морської версії "Залізного купола" (відео)

Під час випробувань комплекс збив ракети та безпілотники, які йшли під різними кутами та напрямками. У Міноборони кажуть, що це зміцнить протиповітряну оборону країни та кораблів.

Компанія Rafael Advanced Defense Systems заявила про успішне випробування ЗРК Iron Dome (Залізний купол) на базі корабля. Про це повідомляє Міноборони Ізраїля.

Під час випробувань морська версія Залізного купола уразила одразу декілька запущених ракет і безпілотників. Цілі йшли під різними кутами та з різних напрямків. C-Dome успішно перехопила обʼєкти, які "загрожували" інфраструктурі та стратегічним активам Ізраїлю в його виключній економічній зоні.

Встановили C-Dome на корвет класу Sa'ar 6. У Rafael заявили, що вони успішно завершили серію випробувань ЗРК C-Dome у морській версії. Однак даних розгортання комплексу наразі немає.

Також зазначається, що система C-Dome є спільним проєктом ВМС Ізраїлю, Організації протиракетної оборони Ізраїлю та Rafael Advanced Defense Systems. Морська версія Залізного купола сприятиме зміцненню оборонних можливостей як корветів, так і економічних інтересів Ізраїлю.

"Система C-Dome є значним кроком вперед у нашій оборонній спроможності та забезпечує перевагу та оперативні можливості ізраїльського оборонного відомства перед обличчям загроз, що зростають на морській арені. Морська адаптація системи є частиною нашої вдосконаленої багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони", — заявив міністр оборони Йоав Ґалант.

Нагадаємо, 24 травня ЗМІ писали, що Штати можуть викупити в Ізраїлю ударні гелікоптери Apache, щоб далі передати їх Україні.

11 травня Ізраїль вперше застосував ПРО "Праща Давида", щоб збити ракету над Тель-Авівом.