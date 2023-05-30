"Київ, Одесу розібрати": у РФ закликали до більш жорстких ударів по українських містах (відео)

За словами російського пропагандиста Володимира Соловйова, Росія воює з НАТО, яке поставило все на руйнування Росії.

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що чим швидше росіяни усвідомлюють, що "воюють із НАТО", тим швидше РФ переможе. Фрагмент програми опублікував у Twitter журналіст BBC Френсіс Скар.

Пропагандист зазначив, що війна не закінчиться завтра, а НАТО поставило все на руйнування Росії. За словами Соловйова, поки росіяни думають, що війна це десь далеко — будуть проблеми.

Рупор російської пропаганди — про обстріл України

"Коли закінчаться українці, підуть поляки <…> А Київ — розібрати. Одесу — розібрати. Харків, Дніпро, Львів, Івано-Франківськ. Сьогодні туди мають піти удари, набагато жорсткіші, ніж ті, що йдуть зараз. По-іншому вже бути не може", — заявив один з перших осіб російської пропаганди.

Нагадаємо, що Володимир Соловйов викликав на дуель президента України Володимира Зеленського. За твердженнями пропагандиста, Зеленський щодня переглядає його передачі, а потім кличе до себе голову ГУР Кирила Буданова та вимагає ліквідації російського ведучого.

На початку цього місяця Соловйов відзначився закликами до ядерних ударів по кордону України та Польщі, де, за його твердженнями, проходить постачання зброї. Він також зажадав ударів по урядових кварталах у Києві, Одесі, Харкові та Івано-Франківську через те, що Україна нібито зробила спробу ліквідувати Володимира Путіна за допомогою БПЛА у Кремлі.