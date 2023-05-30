"Чекаємо на нову зустріч": під Бахмут перекидають "елітних" російських десантників, – Жорін

За словами екскомандира полку "Азов", найманці ПВК "Вагнер" справді відходять із Бахмута. При цьому вони намагаються якнайшвидше передати свої позиції.

На Бахмутський напрямок перекидають один з "елітних" десантних підрозділів російської армії, який уже не раз зазнавав поразки від ЗСУ – зокрема під Києвом та в Херсоні. Про це майор ЗСУ Максим Жорін, який раніше був командиром полку "Азов", написав у своєму Telegram-каналі.

"На Бахмутський напрямок перекидають наших старих знайомих — підрозділи, які ми вже не раз зустрічали в боях. Наприклад, один з "елітних" десантних підрозділів армії РФ. Спочатку вони отримали п***ди під Києвом, потім їх перекинули на Херсонський напрямок, де вони теж отримали п***ди", – розповів він.

За словами Жоріна, наразі зазначений підрозділ відновлено, доукомплектовано та відправлено під Бахмут. Майор заявив, що бійці ЗСУ чекають на нову зустріч, і висловив сподівання, що вона буде для окупантів останньою.

"Вагнерівці справді відходять, при цьому намагаються якнайшвидше передати свої позиції. Чому поспішають, зрозуміло: у місті, завдяки діям самих же п***рів, місця для нормальних позицій мало", — пояснив Жорін.

Він зазначив, що українські воїни зараз мають створити загарбникам на підступах до міста такі умови, які вони хотіли створити для ЗСУ. Тобто закрити Бахмут, охоплюючи війська РФ по флангах та виходячи на висоти.

"Після цього подивимося, як вони там будуть триматись", – резюмував колишній командир полку "Азов".

Нагадаємо, 25 травня Максим Жорін назвав причини, через які найманці ПВК "Вагнер" давно мріють втекти з Бахмута. Це дуже великі втрати та розуміння засновника ПВК Євгенія Пригожина невідворотності поразки, учасником якої він не хоче бути.

Цього ж дня Пригожин заявив про початок виходу найманців з Бахмута. За його словами, бойовики вирушать на відпочинок та перепідготовку до 1 липня, а їм на зміну до Бахмуту прийдуть регулярні війська.