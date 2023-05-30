Нескорена мета для агресора: у ГУР розповіли, коли ослабнуть атаки РФ на Київ (відео)

Представник військової розвідки Андрій Юсов назвав масові ракетні удари ракетами та БПЛА по Києву показовими виступами росіян.

Частота ракетних атак ЗС РФ на українську столицю незабаром значно знизиться. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю ютуб-каналу Online-ua.

За його словами, росіяни обстрілюють столицю для демонстративної пропаганди, але так часто й сильно атакувати Київ довго не зможуть.

"Спроба активна, масова, безпрецедентна, але значною мірою це показові виступи. Так часто і з такою ж інтенсивністю і кількістю повторювати подібні вистави росіяни не зможуть", — сказав Юсов.

Представник української розвідки також висловив припущення, що чергову хвилю ракетного терору агресор використовує для демонстративної пропаганди про нібито пошкодження зразків західних озброєнь.

"Ворог хотів би показати, що їхня зброя "аналоговнєт" може щось зробити з українським військом і західною зброєю. Але виходить, що ні", — відповів Юсов, наголошуючи на мотивах, якими могло керуватися військово-політичне керівництво РФ.

Він також зазначив, що Київ продовжує становити інтерес для ЗС РФ.

"Київ, який чинить опір, який відігнав від себе нову орду, залишається непокореною метою для агресора", — підсумував він.

Нагадаємо, 30 травня в РФ закликали до більш жорстких ударів по українських містах. Пропагандист Володимир Соловйов закликав знищити Київ, Одесу, Харків, Дніпро, Львів, Івано-Франківськ.

ЗМІ також писали, що у Зеленського назвали 29 травня одним із найважчих днів війни. За словами заступника голови ВП Ігоря Жовкви, зараз Київ отримує набагато більше західної військової допомоги, але потрібні винищувачі як складова протиповітряної оборони. У районах, де недостатньо ПРО та ППО, застосовується авіація.