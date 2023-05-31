Допоможуть запобігти катастрофі на ЗАЕС: голова МАГАТЕ озвучив п'ять принципів

Гроссі запропонував кілька принципів забезпечення безпеки станції, у тому числі заборону на стрілянину в її бік. Глава МАГАТЕ закликав зробити все, щоб мінімізувати можливість ядерного інциденту.

Глава МАГАТЕ на Раді безпеки ООН озвучив п'ять принципів, яких потрібно дотримуватись, щоб запобігти техногенній катастрофі на захопленій ЗС РФ Запорізькій АЕС. Про це 30 травня написало медіа Associated Press.

Перший принцип — це заборона для всіх сторін конфлікту на ведення вогню з території та у бік станції, її реакторів, персоналу, сховищ відпрацьованого палива.

Також для безпеки ЗАЕС не повинна використовуватися для розміщення важких озброєнь або як база для військових.

Гроссі також звернув увагу на те, що необхідно забезпечити безпеку зовнішніх ліній енергопостачання на ЗАЕС та забезпечити контроль за дотриманням озвучених МАГАТЕ принципів захисту станції.

Крім того, він наголосив, що всі структури ЗАЕС, необхідні для її роботи, мають бути захищені від нападів та диверсій.

П'ятий принцип, за словами голови МАГАТЕ, полягає в тому, що сторони конфлікту не повинні вчиняти жодних дій, які можуть підірвати попередні 4 принципи.

Зауважимо, що Рафаель Гроссі попросив дотримуватися цих принципів не лише російських окупантів, а й українську сторону.

Нагадаємо, 26 травня українська розвідка повідомила про те, що РФ готує провокацію на ЗАЕС. За словами представника ГУР Андрія Юсова, окупанти РФ готують імітацію ударів по об'єктах Запорізької АЕС. Спеціально для цього там розмістили потрібні засоби поразки.

Дещо раніше, 22 травня, "Енергоатом" заявив про те, що війська РФ поставили Запорізьку атомну станцію на межу світової катастрофи. За даними держкомпанії, всі дизель-генератори АЕС увімкнулися в автоматичному режимі, а запасу палива залишилося на десять діб.