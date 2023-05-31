Вибухи у РФ: Шебекіно зазнало обстрілу, а на Кубані БПЛА атакував завод, — росЗМІ (відео)

За словами губернатора Білгородської області, у Шебекіно є постраждала. Є пошкодження будівель та автомобілів. А в Краснодарському краї, як заявив Губернатор Веніамін Кондратьєв, стався вибух на підприємстві, після чого почалася пожежа.

У ніч на 31 травня населений пункт Шебекіно Білгородської області РФ зазнав сильного обстрілу. Про це заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у себе в Telegram.

"Обстріл Шебекіно. За попередньою інформацією, є одна постраждала. Пошкоджено житлові будинки, горить транспорт. Вся додаткова інформація пізніше", — написав він.

Окрім того, про обстріл населеного пункту повідомили і російські Telegram-канали. Також повідомляється про палаючі автомобілі.

"По місту Шебекіно Білгородської області завдано масованого удару. Палають автомобілі, вибиті шибки в житлових будинках і квартирах. На даний момент відомо про одну постраждалу жінку", — сказано в повідомленні каналу SHOT.

Місцеві жителі також публікують відео та фото з місця подій у мережі. На них можна побачити пошкоджені будівлі та автомобілі.

Атака БПЛА на Нафтопереробний завод у Краснодарському краї

У той же час, як заявив губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв, безпілотник атакував Афіпський НПЗ на Півночі регіону. За його словами, спалахнула одна з установок з перегонки мазуту.

"На місці працюють пожежні розрахунки підприємства, МНС та екстрені служби, щоб максимально швидко ліквідувати вогонь. Вже вдалося локалізувати спалах на площі 100 квадратних метрів. Постраждалих немає", — написав він.

Пізніше Кондратьєв зазначив, що пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Зазначимо, що Telegram-канал SHOT також повідомляв про атаку безпліотника на підприємство. Також публікують відео з місця події, серед яких момент вибуху.

"Проектна потужність з переробки нафти НПЗ становить 6,25 млн тонн на рік. Виробляє дизельне паливо, газовий бензин, газойль, мазут та сірку", — зазначили адміністратори каналу.

Потім там повідомили, що завод був оповитий полум'ям і димом. Потужний вибух почули за кілька кілометрів. Вогонь поширився на 100 квадратних метрів, проте його ліквідували.

Зазначається, що НПЗ знаходиться за 15 км від Краснодара.

Нагадаємо, що 30 травня на Білгородщині заявили про обстріл пункту розміщення мешканців Шебекіно. Гладков звинуватив ЗСУ. Втім, жодних доказів обстрілу та причетності до цього України російський чиновник не оприлюднив.