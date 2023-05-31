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Вибухи у РФ: Шебекіно зазнало обстрілу, а на Кубані БПЛА атакував завод, — росЗМІ (відео)

Фото: МНС Росii | Пожежа, ілюстративне фото

За словами губернатора Білгородської області, у Шебекіно є постраждала. Є пошкодження будівель та автомобілів. А в Краснодарському краї, як заявив Губернатор Веніамін Кондратьєв, стався вибух на підприємстві, після чого почалася пожежа.

У ніч на 31 травня населений пункт Шебекіно Білгородської області РФ зазнав сильного обстрілу. Про це заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у себе в Telegram.

"Обстріл Шебекіно. За попередньою інформацією, є одна постраждала. Пошкоджено житлові будинки, горить транспорт. Вся додаткова інформація пізніше", — написав він.

Окрім того, про обстріл населеного пункту повідомили і російські Telegram-канали. Також повідомляється про палаючі автомобілі.

"По місту Шебекіно Білгородської області завдано масованого удару. Палають автомобілі, вибиті шибки в житлових будинках і квартирах. На даний момент відомо про одну постраждалу жінку", — сказано в повідомленні каналу SHOT.

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Місцеві жителі також публікують відео та фото з місця подій у мережі. На них можна побачити пошкоджені будівлі та автомобілі.

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Атака БПЛА на Нафтопереробний завод у Краснодарському краї

У той же час, як заявив губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв, безпілотник атакував Афіпський НПЗ на Півночі регіону. За його словами, спалахнула одна з установок з перегонки мазуту.

"На місці працюють пожежні розрахунки підприємства, МНС та екстрені служби, щоб максимально швидко ліквідувати вогонь. Вже вдалося локалізувати спалах на площі 100 квадратних метрів. Постраждалих немає", — написав він.

Пізніше Кондратьєв зазначив, що пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Зазначимо, що Telegram-канал SHOT також повідомляв про атаку безпліотника на підприємство. Також публікують відео з місця події, серед яких момент вибуху.

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"Проектна потужність з переробки нафти НПЗ становить 6,25 млн тонн на рік. Виробляє дизельне паливо, газовий бензин, газойль, мазут та сірку", — зазначили адміністратори каналу.

Потім там повідомили, що завод був оповитий полум'ям і димом. Потужний вибух почули за кілька кілометрів. Вогонь поширився на 100 квадратних метрів, проте його ліквідували.

Зазначається, що НПЗ знаходиться за 15 км від Краснодара.

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Нагадаємо, що 30 травня на Білгородщині заявили про обстріл пункту розміщення мешканців Шебекіно. Гладков звинуватив ЗСУ. Втім, жодних доказів обстрілу та причетності до цього України російський чиновник не оприлюднив.