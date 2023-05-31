РФ погрожує Києву комплексами С-400 із Білорусі: генерал вказав на важливий нюанс

Ракетні комплекси С-400 можуть стріляти у варіанті "земля-земля. Оскільки час у польоті у них малий, вони становлять загрозу, зокрема, безпосередньо для Києва, говорить генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Нещодавно Росія перекинула на територію Білорусі ракетні комплекси С-400, дальність яких становить до 200 кілометрів. Вони загрожують Україні з півночі і можуть долетіти до Києва за кілька хвилин. Але столицю України рятують протиракетні комплекси, надані союзниками. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Ворог перекидає в Білорусь ракетні комплекси С-400. Вони можуть стріляти у варіанті "земля-земля" на дальність до 200 кілометрів. Оскільки час у польоті у них малий, вони становлять загрозу, зокрема, безпосередньо для Києва. Від них столицю рятує робота таких комплексів, як Patriot. Якщо розгортати його в тому напрямку, звідки можуть завдаватися удари, практично автоматично спрацьовує виявлення та знищення ракет", – повідомив він.

Генерал зауважив, що ворог відчуває нестачу точних ракет, особливо балістичних — "Іскандерів" та "Калібрів", а Україні чекати на те, що резерви агресора зменшаться не варто — треба знищувати носії та пускові установки ракет російських окупантів.

Нагадаємо, що представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов назвав масові ракетні удари ракетами та БПЛА по Києву показовими виступами росіян. За його словами, росіяни обстрілюють столицю для демонстративної пропаганди, але так часто й сильно атакувати Київ довго не зможуть.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому не можна оприлюднювати уламки ракет. За допомогою уламків, за словами спікера Юрія Ігната, ворог не лише може встановити позиції ППО, але й розпочати пропагандистську кампанію.