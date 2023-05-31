Птахофабрика на Донбасі потрапила під обстріл: росіяни повідомляють про приліт HIMARS та загибель мирних

Представники окупаційної адміністрації Луганщини стверджують, що Сили оборони нібито спеціально завдали удару з реактивної артилерії по місцевому підприємству, внаслідок чого загинуло 5 людей.

Представники російського маріонеткового режиму т.зв. "ЛНР" заявили про обстріл птахофабрики у селищі Карпати Алчевської міської громади. Про це у середу, 31 травня, повідомили представники російської сторони при Спільному центрі контролю та координації.

Окупанти стверджують, що Збройні сили України нібито завдали удару із застосуванням американської реактивної артилерійської системи HIMARS.

"Противник випустив 4 ракети (3 ракети типу М30А1 з уражальними елементами у вигляді шрапнелі та 1 ракета типу М31). Пошкоджено будівельне містечко та будівлю птахофабрики", — сказано в повідомленні.

За даними представників російських окупаційних сил у Луганській області, 5 людей загинули, ще 19 отримали поранення. Росіяни твердять, що загинули будівельники.

Реакція української сторони

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу представники українського командування, а також Луганської ОВА не коментували цю подію.

Нагадаємо, 25 травня стало відомо, що російські загарбники вбили неповнолітнього хлопця та 20-річну дівчину у Сватівському районі Луганської області.

Також 25 травня повідомлялося, що російські окупанти на Луганщині почали шукати людей, які мають проукраїнську позицію і можуть допомагати ЗСУ.