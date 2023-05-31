"Війна на другому місці": російський опозиціонер назвав причину конфлікту Пригожина та Шойгу

За словами опозиційного російського журналіста та соціолога Ігоря Яковенка, контракти з Міноборони РФ дозволили Євгенію Пригожину отримати 5 мільярдів рублів та частину грошей з 10 мільярдів, виділених на будівництво "Лінії Вагнера" у Бєлгородській області.

Конфлікт засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина та Міноборони РФ розгорівся через гроші, які для нього на першому місці. Про це російський опозиціонер, журналіст та соціолог Ігор Яковенко розповів в інтерв'ю Главреду, опублікованому 31 травня.

"Йдеться про дискредитацію Міноборони, яка зумовлена зведенням особистих рахунків Пригожина з керівництвом відомства – міністром Шойгу та керівником Генштабу Герасимовим. Конфлікт між ними виник через гроші – діяльність Пригожина спрямована перш за все на їх отримання. Війна у нього на другому місці, політика — на третьому", — пояснив він.

За словами Яковенка, участь у війні проти нашої країни дозволила ватажку найманців отримати великі гроші.

"Контракти з Міноборони РФ дозволили Пригожину отримати 5 мільярдів рублів і частину коштів з 10 мільярдів, виділених на створення чарівних магічних пірамідок, встановлених у Бєлгородській області", – сказав журналіст.

Він додав, що бійцям "Російського добровольчого корпусу" не важко було акуратно обійти ці "пірамідки" і зайти в регіон.

"Пригожин зацікавлений у грошах. Конфлікт із губернатором Санкт-Петербурга Бєгловим був продиктований протистоянням за контроль над міським бюджетом, а конфронтація з Шойгу зумовлена боротьбою за бюджет Міноборони", – розповів Яковенко.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Яковенко висловив думку, що Пригожин братиме участь у розділі території Російської Федерації, коли там розпочнеться смута після поразки у війні з Україною. На думку журналіста, ватажок найманців зацікавлений у розпаді Росії.

31 травня ватажок ПВК "Вагнер" запропонував оголосити загальну мобілізацію на території Російської Федерації. За словами Пригожина, армія РФ може дійти до Києва, але тільки в тому випадку, якщо провести загальну мобілізацію в країні та "включити на повний важіль виробництво всіх боєприпасів, озброєння всього того, що потрібно".