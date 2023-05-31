"Брянськ нам не потрібний": у ДПСУ відреагували на підрив росіянами дороги на стику трьох кордонів

Спікер ДПСУ зазначив, що ми всі пам'ятаємо про "Київ за три дні", а тепер окупанти починають побоюватися, що Україна піде у наступ на Брянськ.

У середу, 31 травня, у Державній прикордонній службі України офіційно відреагували на підрив ділянки автодороги поблизу монумента "Три сестри", де перетинаються кордони України, Білорусі та Російської Федерації. Прессекретар ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Суспільному" назвав дії російських окупантів "недолугими".

Спікер ДПСУ розповів, що в обідній час 30 травня прикордонні наряди зафіксували вибух, який пролунав у напрямку стику кордонів України, Білорусі та РФ. За його словами, прикордонники встановили, що російські окупанти підірвали ділянку дороги Чернігів-Брянськ фактично на самому стику трьох напрямків.

"Можна тільки сказати про недолугість їхніх дій. Ми всі пам'ятаємо про "Київ за три дні", а тепер вони починають побоюватися, що Україна піде у наступ на обласний центр. Однак, Україна не агресор. Ми неодноразово наголошували, що Україна лише обороняється. Брянськ нам не потрібний", – зазначив Демченко.

Нагадаємо, 31 травня російське пропагандистське видання "РИА Новости" повідомило, що близько десятка БПЛА спробували атакувати Климівський район Брянської області. За даними пропагандистів, у нальоті взяв участь дрон літакового типу — схожий на ті, які напередодні атакували Москву.

Цього ж дня російські медіа повідомили, що ЗСУ обстріляли з танка автомобільний прикордонний пункт "Погар" у Брянській області. Зазначалося, що загалом було випущено 10 снарядів. Внаслідок атаки пошкоджено магазин Duty Free та бокс огляду