Волинська тероборона знищила танк ЗС РФ із гаубиці FH70 (відео)

Влучний постріл зі 155 мм гаубиці FH70 дозволив залишити росіян без танка, який був ретельно захований у лісі.

Підрозділи Волинської бригади тероборони ліквідували танк російських військ пострілом із гаубиці FH70. Відео опублікували у Facebook 31 травня.

У ролику можна побачити, що важку бронетехніку росіяни вирішили сховати у лісі.

Успішна операція була проведена спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід". Завдяки ефективній взаємодії й вдалося виявити важку бронетехніку.

"Влучний постріл зі 155 мм гаубиці FH70 — і маємо гучну та красиву бавовну!", – йдеться у дописі.

У повідомлені зазначено, що це вже далеко не перша одиниця російської бронетехніки, яку вдалося бійцям з Волині ліквідувати техніку росіян разом із підрозділом Національної поліції "Захід". Українські захисники мають намір й надалі протидіяти окупантам.

Характеристика гаубиці FH70

Гаубиця FH70 – це причіпна саморухома гармата, яка перебуває на озброєнні з 70-х років ХХ століття. FH70 фахівці розробляли для заміни 155-мм гаубиці M114 та спорядженні батальйонів, які виконували функції загальної підтримки в німецьких полках дивізійної артилерії. Гаубиця також була призначена для оснащення полків підтримки Великої Британії (для заміни 5,5-дюймової гармати). Її фактично використовували регулярні полки Великої Британії для безпосередньої підтримки піхотних бригад до завершення періоду холодної війни. Її калібр – 155 мм. Темп стрільби становить 3 постріли за 15 секунд. Стрільбі здійснюється на відстань 24-30 км.

Нагадаємо, 2 травня Сили територіальної оборони ЗСУ показали, як тероборона ЗСУ використовує трофейну техніку. Оператор-навідник під псевдонімом "Арей" розповів, що російських бойових машин є певні переваги та недоліки. Маневреність та потужне озброєння у БМП він назвав основними перевагами бойової машини. Військовий позитивно оцінив ефективність 30-мм гармати, скорострільність якої, з його слів, становить 1500 пострілів у хвилину.