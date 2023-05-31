"Не просто заміна": Жорін пояснив, навіщо "елітних" десантників РФ кидають під Бахмут

За словами екскомандира полку "Азов", у регулярних частин російської армії більше штатної техніки, ніж у ПВК "Вагнер". Крім того, вони будують більш системну оборону.

Російська Федерація перекидає свої "елітні" десантні війська на Бахмутський напрям, щоб вони спробували повернути втрачені позиції ЗС РФ. Про це написав майор Збройних сил України Максим Жорін у своєму Telegram-каналі 31 травня.

"Російських десантників, про яких я писав, перекидають на Бахмутський напрямок не просто в рамках заміни підрозділів. Вони повинні виконувати роль штурмових груп, щоб спробувати відновити позиції, з яких ми вибили п***рів в останні тижні", — повідомив військовослужбовець.

Він зазначив, що в порівнянні з ПВК "Вагнер", регулярні частини армії окупантів мають у своєму розпорядженні велику кількість штатної техніки. Крім того, ЗС РФ здатні побудувати більш системну оборону — "за підручником".

Майор Жорін також додав, що українська сторона має свої завдання, які потрібно виконувати незалежно від того, проти яких підрозділів російських окупантів доведеться воювати.

Максим Жорін про російських десантників під Бахмутом

Нагадаємо, що 30 травня Максим Жорін написав, що на Бахмутський напрямок перекидають один із "елітних" десантних підрозділів російської армії, який уже не раз зазнавав поразки від ЗСУ — зокрема під Києвом та в Херсоні.

Ще ми писали про те, що згідно з заявою Максима Жоріна від 25 травня найманці приватної військової компанії "Вагнер" давно мріють втекти з Бахмута. За його словами, на це "вагнерівці" мають дві причини.

Раніше, 24 травня, Максим Жорін також повідомив, що бійці ЗСУ провели черговий наступальний етап під Бахмутом, зазначивши, що за кожен метр населеного пункту точаться важкі битви.