ППО збила 10 із 10 "Іскандерів", якими ЗС РФ атакували Київ, — командування (фото)

Ракети у напрямку української столиці противник випускав із території Брянської області. Для масованої атаки на Київ росіяни використовували як балістичні, так і крилаті "Іскандери".

Сили протиповітряної оборони України збили усі 10 ракет, випущених з оперативно-тактичної ракетної системи "Іскандер", у спробі російських сил атакувати Київ у ніч проти 1 червня. Про це у четвер, 1 червня, повідомили у пресцентрі Повітряних сил Збройних сил України.

Зокрема, повідомляється, що ППО знищила 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К".

"Близько 02.45 год 1-го червня 2023 року російські окупанти продовжили серію атак на столицю України — місто Київ. Знову супротивник підступно атакує балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Тому часу на те, щоб сховатися в укриття, не так багато", — сказано у повідомленні Повітряних сил.

За інформацією командування, росіяни запустили 10 ракет із території Брянської області РФ. Атака передбачала ураження об'єктів цивільної та критичної інфраструктури. Однак завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони всі ворожі ракети були успішно виявлені й збиті.

Обстріл Києва 1 червня

Вночі 1 червня Збройні сили РФ здійснили черговий обстріл Києва. Київська міська військова адміністрація уточнила, що внаслідок обстрілу загинули троє людей, включаючи дитину, ще 10 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше мер Києва Віталій Кличко сказав, що через російську атаку в Києві постраждали 14 людей. Із них 9 довелося госпіталізувати, а 5 отримали допомогу на місці.