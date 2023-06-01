В США розбився літак F-5: для чого їх досі використовують Військово-морські сили (фото)

Льотчик винищувача 3 покоління зміг катапультуватись, його доставили до госпіталю в Маямі. Літаки F-5 використовуються для імітації агресора під час навчань.

Літак-агресор Військово-морських сил США F-5N Tiger II розбився вранці 31 травня. Про це повідомляє The War Zone.

У штаті Флорида розбився винищувач F-5 приблизно о 9:20 ранку. Льотчик катапультувався у воду та був врятований пошуково-рятувальним вертольотом MH-60S Seahawk. Його відправили у Меморіальних госпіталь Джексона в Маямі для проведення обстеження.

У ВМС США наразі підтвердили, що льотчик належав до 111-ї винищувальної ескадрильї Composite. Вона базується на базі Військово-морської авіації Кі Вест. Старі літаки F-5 використовуються американськими військовими для імітації загроз низького та середнього рівня під час підготовки різних повітряних боїв. Командування проводить розслідування.

Нині частина літаків F-5N Tiger II проходять модернізацію у приватного підрядника Tactical Air, щоб удосконалити їх до рівня F-5AT. Винищувач належить до 3 покоління й був розроблений у 1960-х роках. Модернізація дозволить запускати ракети AIM-120, Р-60, Р-73 та Р-27. Окрім цього літак отримає іншу авіоніку, радар, а також низку інших особливостей, які наблизять його можливості до літаків 4 покоління.

Нагадаємо, 19 травня ЗМІ писали, що Туреччина досі експлуатує літаки 3 покоління F-4E Terminator. Винищувачам вже майже 50 років.

23 травня американський бомбардувальник B-2 повернувся у небо після 6 місяців простою, який був повʼязаний з аварією наприкінці 2022 року.