Одна з ознак тоталітаризму: росіяни масово пишуть доноси один на одного — WP

Через поток доносів громадські місця, включаючи шкільні класи, стали небезпечними. Журналісти зазначають, що в РФ дедалі частіше з'являються новини про арешти, судові розслідування щодо "порушників порядку".

Зараз у Росії спостерігається напружена обстановка, в якій деякі люди стали підозрювати своїх близьких та доносити один на одного. В результаті порушуються кримінальні справи проти тих, хто висловлює своє незадоволення режиму глави Кремля, Володимира Путіна, або проти війни з Україною. Про це пише видання The Washington Post.

За інформацією видання, виникає небезпека, що не лише пости та повідомлення у соціальних мережах, а й навіть приватні розмови у громадських місцях можуть стати об'єктом уваги правоохоронних органів та ФСБ, що може призвести до негативних наслідків для людей.

Журналісти зазначають, що політика, яку проводить Кремль, надає лякаючий вплив на російське суспільство та державу. В результаті все частіше з'являються новини про арешти, судові розслідування, а також інтенсивні коментарі пропагандистів на федеральних телеканалах і в мережі.

Політичний аналітик Фонду Карнегі Андрій Колесников зазначає, що в Росії можна спостерігати одну з ознак тоталітаризму — сплеск доносів. Громадяни вважають, що слід переслідувати противників режиму.

Колесников також зазначає, що хоча кремлівський режим, як і раніше, є авторитарним, він все більше виявляє ознаки тоталітаризму.

"Я впевнений, що він (Володимир Путін, — ред.) не повернеться до нормального життя. Він не божевільний у медичному сенсі, але він божевільний у політичному сенсі, як і будь-який диктатор", — сказав експерт.

За даними видання, через потік доносів громадські місця, включаючи шкільні класи, стали небезпечними. Особливо це стосується уроків "Розмови про важливе", на яких вчителі проводять лекції про війну та пропагують російський мілітаризм.

Соціальний антрополог Олександра Архіпова зазначає, що більшість доносів пишуть так звані патріоти, які вважають, що таким чином захищають Росію від внутрішніх зрадників.

Нагадаємо, що 23 травня Держдума посилила правила виїзду громадян із Росії. Нові поправки до закону дозволять вилучати у громадян закордонний паспорт у ряді випадків, у тому числі й у разі, якщо громадянин РФ проходить військову службу.

Також повідомлялося, що 20 травня СБУ розкрила ще 12 прихильників "російського світу". Зокрема, один із них лобіював встановлення пам'ятника на честь Кадирова на території України. На Полтавщині двом особам загрожує до восьми років позбавлення волі.