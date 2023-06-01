Бої у Бєлгородській області: добровольці знищили російську техніку (відео)

Бійцям з РДК та ЛСР вдалося ліквідувати вантажівку з боєкомплектом та самохідний міномет "Тюльпан".

У Бєлгородській області Російської Федерації бійці з Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" продовжують свій рейд углиб території РФ. 1 червня добровольці повідомили про знищення ворожої техніки.

Як сказано в повідомленні Легіону "Свобода Росії", солдати точними ударами знищили російську вантажівку з боєкомплектом, а також самохідний міномет "Тюльпан". Добровольці поділилися кадрами техніки Збройних сил Росії, що палає.

Нагадаємо, 1 червня повідомлялося, що бійці РДК та ЛСР прорвали російський кордон і рушили у бік міста Шебекіно Бєлгородської області.

Пізніше бійці заявили про початок другої фази операції зі звільнення Росії від режиму Володимира Путіна.