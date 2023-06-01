Новий пакет допомоги для України: держсекретар США Блінкен розповів, коли його розглянуть

Ентоні Блінкен запевнив, що НАТО розгляне військову підтримку для України як своє першочергове завдання, оскільки країна має підготуватися до літнього контрнаступу.

На саміті у Вільнюсі країни, що входять до НАТО, оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції в Осло у четвер, 1 червня.

"НАТО бачить своїм найближчим завданням наростити до максимуму підтримку Києва, щоб забезпечити успіх майбутнього контрнаступу", — сказав Блінкен.

Крім того, держсекретар США говорив про те, що Альянс має намір також посилити середньостроковий та довгостроковий потенціал стримування та оборони України, щоб вона могла захиститися від майбутньої агресії після закінчення цього конфлікту.

Дипломат також зазначив, що у фокусі уваги НАТО зараз перебувають заходи, які дозволять ще більше зміцнювати відносини з Україною та продовжити приводити Збройні сили України до стандартів Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо про те, що депутати країн НАТО зробили важливу заяву щодо гарантій безпеки для України. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, представники парламентів країн-членів НАТО заявили, що приєднання України до Альянсу зміцнить стійкий світ не лише в нашій країні, а й у Європі загалом.

Крім того, 1 червня президент Литви Гітанас Науседа зажадав від НАТО гарантій для України. За його словами, Північноатлантичний альянс повинен припинити регулярно робити заяви про те, що двері НАТО відчинені для України і настав час перейти до дій. А Україна, своєю чергою, має отримати грошову компенсацію за те, що вона не може прямо зараз стати повноцінним членом НАТО.