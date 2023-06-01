За словами воєначальника ЗС РФ Андрія Гурулєва, Росія єдина країна, яка може створити загрозу всій території США.

Кремль має "зруйнувати" Велику Британію, про це в ефірі російського телебачення заявив депутат і воєначальник Андрій Гурулєв. Фрагмент програми, в якій він вибухнув лютою тирадою на адресу Заходу, опублікував у Twitter журналіст BBC Френсіс Скарр.

Депутат заявив, що у Києві немає режиму, а "режим знаходиться у Вашингтоні".

Депутат у РФ — про застосування тактичної ядерної зброї

"Режим він у Вашингтоні, а в Києві так, шнири помийні, яких куди штовхнули під зад, туди вони і побігли <…> Росія — єдина країна, яка може створити загрозу всій території Сполучених Штатів, єдина у світі", — заявив він.

За словами Гурулєва, якщо хтось думає, що все закінчиться Україною, він надто наївний.

"Вашингтонський обком штовхатиме всіх у цю війну, аби нашкодити Росії", — заявив він і також запропонував "знести Британію відразу, не задіявши стратегічного ядерного потенціалу".

Депутат також уточнив, що радикальні заходи є добрими тоді, коли всього вистачає, а непідготовлений наступ загрожує бідою.

За його словами, спочатку має відпрацювати оборонно-промисловий комплекс за повною програмою, а згодом військові зроблять свою справу.

Нагадаємо, що в РФ пригрозили отруєнням британському міністру оборони Джеймсу Клеверлі. Ведуча на РосТВ нагадала про отруєння Юлії та Сергія Скрипаль, яке влаштували агенти ГРУ "Петрів і Боширов" у 2018 році.

Також повідомлялося, що російські оборонні заводи працюють у режимі максимального завантаження. Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін також заявив, що паралельно відбувається вдосконалення озброєнь та техніки.