Реакція Кремля на дії РДК та легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщині свідчить про "підвищену тривогу", — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що реакція чиновників РФ і військових блогерів на візити російських добровольців у Бєлгородську область свідчить про те, що в інформаційному просторі РФ неабияк хвилюються щодо війни в Україні.

"Вилазки" російських добровольців з "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородської області серйозно непокоять російську владу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 1 червня.

Так, 1 червня добровольці побували в районі Нової Таволжанки (3,5 км від російсько-українського кордону) та завдали там ударів по російських позиціях, а також по місту Шебекіно Бєлгородської області (7 км від російсько-українського кордону). Влада в РФ заявила, що відбила всі атаки на кордоні, а губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков своєю чергою заявив, що їх взагалі не було на території Бєлгородської області.

Російські мілблогери повідомляли про те, що 20 російських прикордонників і 20 солдатів строкової служби, а також російські авіаційно-артилерійські підрозділи дали відсіч особовому складу РДК і легіону "Свобода Росії", які намагалися провести рейд біля Шебекіно.

На думку аналітиків, операції російських добровольців в Бєлгородській області є рейдовими. і нагадують рейди, відповідно до доктрини армії США, коли невеликі штурмові групи швидко проникають на ворожу територію для отримання інформації, зриву ворожих сил або знищення об’єктів. Рейди завершуються плановим відходом із вузько визначеної цільової зони і не мають на меті встановлення довгострокового контролю над територією.

"Відповіді російських офіційних осіб і мілблогерів на обмежений рейд у Бєлгородській області свідчать про те, що в російському інформаційному просторі триває підвищена тривога щодо війни в Україні", — вважають аналітики.

Деякі російські мілблогери використовували ситуацію на Бєлгородщині для критики російського керівництва, а інші стверджували, що обмежені рейди є передвісниками українських контрнаступальних операцій.

Інші мілблогери стверджували, що рейди в Бєлгородській області є спробою України відвернути російські сили від важливих ділянок фронту в Україні до прикордонних регіонів перед потенційними українськими контрнаступальними операціями.

Нагадаємо, що бійці "Російського добровольчого корпусу" у Шебекіному на Бєлгородщині влучили з РСЗВ "Град" по будівлі МВС.

Раніше повідомлялося, що РДК та легіон "Свобода Росії" ведуть бої в районі Шебекіно. За словами командира РДК Дениса Нікітіна, його бійці вже вийшли на підступи до міста.