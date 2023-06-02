Дефіцит техніки: у РФ дістають зі складів танки Т-72 "Урал" першої серії (відео)

Російський ОБТ Т-72 першої модифікації, розроблений півстоліття тому, оснащений застарілим прицілом ТПД-2-49 і не має системи управління вогнем.

У мережі 26 травня з'явилася інформація про танки Т-72 "Урал" першої серійної серії, які відновлюються на озброєння у Збройних Силах РФ. На опублікованому відео видно, що танк було дообладнано модулями динамічного захисту "Контакт-1" та екраном для захисту верхньої частини башти.

Коментуючи відео польські оглядачі Defence 24 пишуть, що машина, як і раніше, оснащена застарілим оптичним прицілом ТПД-2-49, не має системи управління вогнем, і на ній встановлена так звана монолітна башта.

Така башта виготовлена тільки з литої сталі й не має "піщаних стрижнів" із кварцовим наповнювачем, потопленим у передній частині. Натомість вона має однорідну литу сталеву фронтальну броню.

Перші варіанти танка Т-72 "Урал" (об'єкт 172М) надійшли в серійне виробництво 1973 року — рівно півстоліття тому. Офіційно його прийняли на озброєння армії СРСР через два роки — 1975 року.

Танк Т-72 на полігоні. Фото 1973 року

Деякі експерти вважають, що Т-72 безнадійно застарів. Насамперед вони відзначають слабку за нинішніми мірками силову установку — встановлений двигун В-84-1 потужністю 840 к.с. видає всього 18,9 к.с. на тонну, що значно поступається двигунам сучасних танків, що мають 1500 к.с.

Що стосується динамічного захисту "Контакт", то досвід бойових дій показав, що у неї ненадійне кріплення, а активний обстріл з великокаліберних кулеметів може швидко "роздягнути" танк. Крім того, "Контакт" погано прикриває задню частину борту, і він занадто короткий для захисту бронювання за катками.

Танк Т-72 у Сирії. Видно недоліки кріплення навісного динамічного захисту

Також експерти відзначили низьку швидкість обертання башти — вона становить приблизно 16 градусів за секунду, тоді як важча башта німецького Leopard 2 повертається зі швидкістю 48 градусів.

У сухому залишку танку Т-72 "Урал" першої серії в рамках сучасного бою, коли на перший план виходить мобільність і здатність протистояти сучасним протитанковим засобам, буде складно конкурувати з більш сучасними зразками ОБТ.

Раніше повідомлялося, що у мережі з'явилося відео з російським танком Т-72Б3 із Західного військового округу з металевим екраном на башті, яку українські військові називають "мангалом". На екрані було встановлено захист "Контакт-1" з метою уберегти екіпаж від ударів зверху.