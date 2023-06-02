Реекспорт зброї в Україну: парламент Швейцарії провалив голосування, але шанси є

Дискусії щодо перепродажу швейцарського озброєння відновляться після голосування Нацради. А місцевий оборонний концерн Ruag виступає за продаж Києву 96 танків Leopard 1.

Депутати нижньої палати парламенту Швейцарії (Національної ради) відмовилися ухвалити дозвіл на реекспорт швейцарської зброї в Україну. Про це повідомляє видання Swiss info.

Відхилена поправка, запропонована Комісією з безпекової політики (SIK-N), дозволила б третім країнам реекспортувати озброєння в Україну. Проти ініціативи висловилися 98 політиків, а 75 були "за".

Тепер пропозицію знімуть з порядку денного, оскільки комітет Ради кантонів раніше відхиляв його. Дискусія щодо реекспорту зброї триває після голосування Нацради, зазначило видання.

Декілька пропозицій з цього питання перебувають на розгляді в парламенті. Йдеться не про виключення, а про кардинальні зміни у законі про продаж озброєнь, зазначили журналісти.

Після початку повномасштабної війни Росії з Україною кілька країн просили Швейцарію дозволити передачу її зброї Києву. Федеральна рада відхиляла ці запити, що викликало міжнародну критику Берна.

Видання Tages-Anzeiger у березні писало, що німецька оборонна компанія Rheinmetall планувала купити 96 старих танків Leopard 1 у швейцарського концерну Ruag. Швейцарія також хотіла викупити танки Leopard 2.

Нагадаємо, що прессекретар Ruag Кірстен Хаммеріх 1 червня заявила про згоду концерну продати Україні 96 "Леопардів". Але є нюанс — треба, щоб у парламенті визнали їх "виведеними з експлуатації".

Фокус раніше писав про варіант закупівель для Києва кількох десятків танків Leopard 1 урядом Нідерландів. Також разом із Данією Нідерланди хочуть купити для України 14 танків Leopard 2-A4.