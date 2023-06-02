Вибухи у Бердянську: є "прильот" за позиціями ЗС РФ у порту, — ГВА (відео)

За даними місцевих жителів, кілька ракет прилетіли до району порту. Представник окупаційної адміністрації В'ячеслав Рогов заявив, що вибухи пролунали нібито через роботу ППО.

У п'ятницю, 2 червня, у тимчасово окупованому Бердянську, пролунали вибухи. Повідомляється, що потрапило по ворожих позиціях у районі порту. Про це заявили у Бердянській міській військовій адміністрації.

"У Бердянську знову розквітає "бавовна"! Є попадання за позиціями окупантів. Дякую ВСУ за те, що наближають визволення міста", — написали у МВА.

За попередніми даними, кілька ракет прилетіли до району порту, що підтверджують і окупанти.

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що причиною вибухів є робота ППО в місті.

Крім того, за інформацією місцевих жителів, у селі Осипенко також було чутно вибух, а над районом полігону було видно дим, який швидко зник. Важливо відзначити, що на небі була помічена смуга, яка не могла бути спричинена рухом літака.

Місцеві жителі також повідомили про те, що ракета була помічена коси, що летить у бік Коси, але була збита. Ймовірно, вона могла впасти у районі Слобідки.

Нагадаємо, що в окупованому місті Бердянськ Запорізької області близько 23 години вечора 25 травня пролунали вибухи. Повідомляється, що вибухало у районі "колонії". Місцеві жителі розповідають, що прильоти були у районі одного із заводів.