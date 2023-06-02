Мародери серед місцевих мешканців: у мережі показали, що відбувається у місті Шебекіно (відео)

У місті через обстріли відсутня вода. Багато мешканців залишають свої будинки. У Шебекіному також активізувалися мародери.

У місті Шебекіно Бєлгородської області почали фіксувати перші випадки мародерства. Відповідне видно було опубліковано у телеграм-каналі "Шепот Шебекино" у п'ятницю, 2 червня.

За словами адміністраторів телеграм-каналу, випадки мародерства у Шебекіно фіксували ще задовго до 2 червня. Проте написати про них наважилися лише сьогодні після того, як мешканка міста надіслала зняте на смартфон відео.

На кадрах видно розбиті розсувні двері до магазину "Лариса". Пошкодження, яких завдали дверям, не схожі на сліди від вибухової хвилі або від уламків.

Зауважимо, що в Шебекіно знаходяться принаймні 4 супермаркети з аналогічною назвою: по вулиці Леніна, 82, вулиці Леніна, 62, вулиці Залізничній, 5 та вулиці Шолохова, 3. Від мародерів, як стало відомо з другого опублікованого відео, постраждав супермаркет на вулиці Залізничній, 5.

Бої під Бєлгородом: яка зараз ситуація у Шебекіно

Станом на 2 червня Шебекіно продовжує перебувати в районі обстрілів

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав у своєму телеграм-каналі про те, що станом на 17:00 у місті Шебекіно від попадання снарядів спалахнули квартири у двох багатоквартирних будинках. Пожежу вдалося загасити.

Чиновник також стверджує, що у Шебекінському міському округу за добу випустили 850 одиниць різних боєприпасів.

"Загиблих немає. На жаль, до 12 постраждалих раніше додалося ще 4 людей. Усіх доставили до міської лікарні №2 Бєлгорода", — написав Гладков.

Крім того, він поінформував про те, що під час обстрілів у Шебекіно пошкодження отримали 3 адміністративні будівлі, гуртожиток, 10 підприємств та комерційних об'єктів. Крім того, на території міста повністю відсутнє електропостачання та водопостачання.

За словами Гладкова, люди із Шебекіно (як і з решти прикордонних міст та селищ Бєлгородської області) намагаються домогтися у чиновників відповіді на питання, як оплачувати далі кредити, іпотеку та комунальні послуги в умовах, коли в регіоні тривають бої.

Губернатор області запевнив, що принаймні комунальні послуги жителям, які виїхали зі своїх будинків, сплачувати не доведеться. При цьому він визнав, що ситуація з обстрілом не стала для місцевої влади несподіванкою. Гладков стверджує, що до такого розвитку подій готувалися вже майже рік.

Нагадаємо, 2 червня бої у Бєлгородській області продовжуються. За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, нібито українські військові обстріляли ділянку автодороги у селищі Маслова Пристань. Внаслідок атаки загинули дві жінки від осколкових поранень.

У четвер, 1 червня, ЗМІ писали про те, що у Бєлгороді впав БПЛА. За версією очевидців та місцевих телеграм-каналів, у місті впала бомба з якогось винищувача чи реактивного безпілотника. Вулицю Щорса, що у районі Харківської гори, перекрили силовики.