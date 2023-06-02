Потрібна "коаліція Patriot". Зеленський розповів про потреби ЗСУ (відео)

За словами лідера держави, ЗСУ потребують не лише ракет. Військовим у зоні бойових дій не вистачає також комплексів Patriot, щоб ефективно знищувати техніку противника.

Українські військові не можуть отримати ракети до комплексів Patriot, оскільки Україна стоїть у черзі за ними. Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із президентом Естонії Аларом Карісом у Києві, 2 червня.

За словами лідера держави, ЗСУ потребують не лише ракет. Військовим у зоні бойових дій не вистачає також комплексів Patriot.

"Ми вже бачимо, без якої кількості Patriot нам буде складно. Наше завдання не 70-75 відсотків ураження цілей, а 100 відсотків", — сказав Зеленський.

Президент також розповів про те, що в країнах Заходу та в США спостерігається дефіцит цього виду озброєння. Саме тому Україна стоїть у черзі на їхнє отримання.

Під час пресконференції український лідер розповів і про те, що обговорював питання створення "коаліції Patriot" з тими країнами, які раніше були готові приєднатися до коаліції винищувачів.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що прем'єр Нідерландів закликав посилити військову допомогу українським військовим. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що на майбутньому саміті планується обговорити зміцнення протиповітряної оборони України, враховуючи можливість постачання нових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Цього ж дня глава уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країни готові швидко поставити ЗРК Patriot Україні. У четвер, 1 червня, під час пресконференції в Кишиневі Моравецький після консультацій з представниками інших країн заявив, що перші особи низки держав, які мають у своєму розпорядженні системи ППО Patriot, готові передати їх нашій країні.