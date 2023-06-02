У Шебекіно Бєлгородської області заборонили рух цивільного транспорту: що відбувається

Рух транспорту автошляхами поблизу Шебекіно, як і його стоянку, заборонено до 30 червня. Також уряд регіону скасував курсування електрички.

На ділянках доріг Шебекінського муніципального округу запроваджується тимчасова заборона пересування транспортних засобів. Про це повідомляє уряд Бєлгородської області.

Зазначається, що для гарантування безпеки дорожнього руху у прикордонних районах Бєлгородської області запроваджується тимчасове припинення руху транспортних засобів на ділянках автомобільних доріг поблизу міста Шебекіно.

"Також відповідно до наказу Мінтрансу області, на цих ділянках заборонено стоянку автотранспорту", – йдеться у повідомленні.

У зв'язку з вищезазначеними обмеженнями, автобуси, які раніше проходили через Шебекіно, прямуватимуть в об'їзд через інші населені пункти.

Вказані обмеження діятимуть до 30 червня.

Також влада регіону скасувала приміську електричку з Бєлгорода до Шебекінського округу, вона перестане ходити з 3 червня.

Що відбувається у Шебекіно: актуальна інформація

Станом на вечір 2 червня Шебекіно продовжує перебувати в районі обстрілу. Багато мешканців залишають свої будинки. У Шебекіно також активізувалися мародери.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав у своєму Telegram-каналі про те, що станом на 17:00 у місті Шебекіно від попадання снарядів спалахнули квартири у двох багатоквартирних будинках. Пожежу вдалося загасити.

Чиновник також стверджує, що по Шебекінському міському округу за добу випустили 850 одиниць різних боєприпасів.

"Загиблих немає. На жаль, до 12 постраждалих раніше додалося ще 4 особи. Усіх доставили до міської лікарні №2 Бєлгорода", — написав Гладков.

Крім того, він поінформував про те, що під час обстрілів у Шебекіно пошкодження отримали 3 адміністративні будівлі, гуртожиток, 10 підприємств та комерційних об'єктів. На території міста повністю відсутнє електропостачання та водопостачання.

О 18:25 чиновник повідомив, що в Шебекіно від попадання снаряда спалахнуло одне з промислових підприємств.

Нагадаємо, 2 червня бої у Бєлгородській області продовжуються. За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, нібито українські військові обстріляли ділянку автодороги у селищі Маслова Пристань. Внаслідок атаки загинули дві жінки від осколкових поранень.

У четвер, 1 червня, ЗМІ писали про те, що у Бєлгороді впав БПЛА. За версією очевидців та місцевих Telegram-каналів, у місті впала бомба з якогось винищувача чи реактивного безпілотника. Вулицю Щорса, що у районі Харківської гори, перекрили силовики.