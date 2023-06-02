"Втікайте, поки не пізно": Подоляк дав пораду росіянам із Бєлгородської області

Представник Офісу президента впевнений, що в Шебекіно (як і в інших прикордонних містах та селищах) влада не піклуватиметься про місцеве населення і залишить людей у зоні бойових дій.

Михайло Подоляк назвав бойові дії у місті Шебекіно (Бєлгородська область, РФ) "воротами війни" для росіян. Про це радник глави Офісу президента України написав у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 2 червня.

"Шебекіно. Бєлгородська область. Початкові "ворота війни", які переносять воєнні дії на територію самої Росії. Так очікувано для багатьох і так несподівано для самих росіян", — сказав Подоляк.

Він зазначив, що силовики та військові ЗС РФ не захищатимуть цивільне населення у місті Шебекіно й інших населених пунктах, які розташовані неподалік українського кордону.

"Путінські військові не шкодуватимуть власних цивільних. У жодному вигляді. Тому в житлових кварталах розміщуватимуться склади, ремонтні потужності, станції РЕБ, бронетехніка та артилерія, а головне – ракетники", — сказав Подоляк.

Представник ОП також упевнений, що органи місцевого самоврядування навіть не евакуюватимуть населення прифронтових міст у безпечніші місця.

"Так що не плекайте ілюзій — мешканці Бєлгорода, Курська, брянці, ростовчани та інші обов'язково дізнаються, що таке "путінське прикриття". Думайте, обговорюйте, тікайте самостійно... поки ще можна", — звернувся Подоляк до росіян.

Нагадаємо, 2 червня ЗМІ писали про те, що у місті Шебекіно почали фіксувати перші факти мародерства. Крім того, у місті через бойові дії відсутня вода. Багато мешканців уже зараз покидають свої будинки.

2 червня стало відомо і про те, що бої у Бєлгородській області продовжуються. За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, нібито українські військові обстріляли ділянку автодороги у селищі Маслова Пристань. Внаслідок атаки загинули дві жінки від осколкових поранень.