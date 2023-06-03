"Захоплення території": Пригожин зібрався відправити ПВК "Вагнер" до Бєлгородської області

За словами бізнесмена, "вагнерівці" мають намір "захистити" мирних жителів регіону, але лише якщо їм дадуть боєприпаси.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що найманці готові вирушити до Бєлгородської області, де йдуть бойові дії. Про це він повідомив у відповідь на запит видання "Накануне", передає пресслужба в Telegram.

За словами Євгена Пригожина, якщо армія РФ під керівництвом міністерства оборони найближчим часом не припинить "свавілля" та "захоплення території", то ПВК "Вагнер" поїде "захищати" жителів Бєлгородської області, включаючи етнічних українців. Ось тільки найманці вимагатимуть у російської влади боєприпаси, оскільки без них нічого зробити не зможуть.

"Чекати на чиєсь запрошення і запитувати: можна нам чи ні, ми не будемо", — заявив Пригожин у коментарі.

1 червня з'явилася інформація, що бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" знову прорвалися до Бєгородської області. ДРГ перетнули кордон на танках, після чого вступили в бій з прикордонниками та регулярною армією РФ в районі КПП "Шебекіно".

Пізніше того ж дня повідомляли про прорив добровольцями кордону РФ на ділянці Уразово-Веригівка. За даними одного з російських військкорів, туди проникли понад 100 бійців РДК.

3 червня Легіон "Свобода Росії" повідомив, що ЗС РФ хаотично обстрілюють Бєлгородську область, намагаючись знищити диверсантів, при цьому страждають на населені пункти. Добровольці запропонували росіянам сховатись від ударів на території України, евакуювавшись через гуманітарний коридор.