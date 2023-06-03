"Рейки гучно зупинили роботу": під Мелітополем невідомі підірвали залізничне полотно, — Федоров

Російські окупанти використовують залізницю в Якимівському районі Запорізької області для перевезення техніки і особового складу.

В окупованій частині Запорізької області в Якимівському районі пролунав вибух. Невідомі підірвали залізничне полотно поблизу села Долинське. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Українська залізниця проти окупантів. Кілька годин тому залізничні рейки поблизу села Долинське Якимівського району гучно зупинили роботу", — проінформував він.

Іван Федоров зауважив, що російські окупанти використовують залізницю в Якимівському районі для перевезення техніки і особового складу на фронт.

Нагадаємо, що 2 червня Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованій Михайлівці Мелітопольського району Запорізької області було підірвано автомобіль, у якому перебували четверо колаборантів. Вони мали намір провести час у місцевому кафе, але їхнє авто злетіло у повітря просто біля закладу.

30 травня повідомлялося, що на заводі "Автокольорлит" у Мелітополі прогримів вибух. На території заводу окупанти розмістили велику військову базу.