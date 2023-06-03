"Сіра зона на кордоні": добровольці з РДК заявили про новий рейд на території Росії

У "Російському добровольчому корпусі" розповіли, що намагатимуться закріпитися в районах, де місцева влада втекла, а люди покинули свої будинки.

Бійці з "Російського добровольчого корпусу" 3 червня заявили про те, що вони знову висуваються на завдання у Бєлгородській області Росії.

За словами російських добровольців, прикордонна зона у Бєлгородській області перетворюється на сіру зону.

"Покинуті будинки, покинуті жителі, повна відсутність місцевої адміністрації та представників поліції", — сказано в повідомленні РДК.

Добровольці повідомили, що намагаються закріпитися у зазначеній зоні, "щоб потім навести лад". Дещо раніше в РДК також зазначили, що в Бєлгородській області розгортається справжня війна.

"Вся Бєлгородська область стала спочатку суцільною прифронтовою смугою, а віднедавна повноцінною зоною бойових дій. Тут вам не "СВО", а справжня війна! Війна проти брехні та несвободи, за майбутнє Росії! Приєднуйтесь до нашої боротьби! Слава РДК!", — говорилося в повідомленні.

Бої у Бєлгородській області

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 червня, росіяни заявили про черговий обстріл Бєлгородської області нібито з боку ЗСУ, який призвів до жертв серед мирних жителів. Внаслідок атаки нібито загинули дві жінки від осколкових поранень.

Того ж дня російські військкори повідомляли, що понад 100 добровольців нібито намагалися проникнути вглиб території Росії.

Також 2 червня добровольці з Легіону "Свобода Росії" показали свою військову техніку в селі Нова Таволжанка, де зараз тривають бої. Населений пункт знаходиться на підступах до міста Шебекіно, звідки влада евакуювала місцеве населення.

Днем раніше, 1 червня стало відомо, що бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" знову прорвали російський кордон і ведуть бої зі Збройними силами РФ.