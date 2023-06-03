Не щастить із назвою: британський таблоїд переплутав Шебекіно з Telegram-каналом

Після російських експертів назву міста Бєлгородської області перекрутили британські журналісти. Їх могло відволікти відео пожежі авторства прокремлівського каналу.

Британський таблоїд Daily Mail назвав місто Шебекіно у Бєлгородській області "містом Readovka". Журналісти переплутали його назву з пропагандистським Telegram-каналом.

У публікації йдеться про те, що режим президента РФ Володимира Путіна втрачає контроль над Бєлгородською областю. Особлива увага звертається на численні факти мародерства у Шебекіно.

"На відео з міста Readovka видно, як будівля горить після передбачуваного удару. Протягом кількох днів селище зазнавало обстрілів. Тисячі жителів змушені були тікати з поселень біля південно-західного кордону Росії", — зазначили журналісти.

Daily Mail додало відеозапис пожежі в одній із будівель Шебекіно авторства Readovka

У матеріал додали відеозапис пожежі в одній із будівель Шебекіно авторства каналу Readovka. Пізніше коректори виправили назву міста у публікації.

В ефірі російського федерального каналу експерти називали місто "Шемякіно" та "Шмекіно".

Нагадаємо, що 3 червня бійці "Російського добровольчого корпусу" заявили про новий рейд у Білгородській області. Добровольці говорять про перетворення прикордоння на сіру зону.

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 3 червня заявив про можливу відправку своїх найманців до Бєлгородської області. За його словами, вище військове керівництво РФ нездатне припинити "захоплення території".