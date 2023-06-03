"Закінчать на рівні дачі Шойгу": у Зеленського висміяли "ліквідацію добровольців" у РФ

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, російське оборонне відомство не в змозі контролювати жодні процеси, тому його заяви можна сприймати лише як жарти.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на заяви Міноборони Росії щодо подій у Бєлгородській області. У російському відомстві в чергове заявили про знищення російських добровольців, які прорвали кордон при тому, що самі бійці регулярно повідомляють про успіхи на території РФ. Про це Подоляк 3 червня заявив в ефірі національного телемарафону.

"Міністерство оборони може закінчити контртерористичну операцію лише на рівні дачі Шойгу. Вони не контролюють жодних процесів. Вони у нас з вами вже знищили військово-повітряні сили, військово-морські сили", — заявив Подоляк.

Радник глави ОП також нагадав про заяви Міноборони РФ у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну, коли відомство повідомляло про майже повне знищення української армії. Також Подоляк нагадав, як російське оборонне відомство заявляло, що ЗС РФ "авансом знищили "Хаймарси та "Петріоти"".

"Тому слухати Міністерство оборони РФ можна тільки в рамках "Камеді клабу" і не більше. І це непогано. Це говорить про їх рівень і компетенції", — додав Подоляк.

Нагадаємо, 3 червня бійці "Російського добровольчого корпусу" повідомили, що вони знову висуваються на рейд у Бєлгородській області РФ. Добровольці займуть позиції на покинутій території, звідки поїхали люди та місцева влада.

Також нагадаємо, в українському Міноборони висміяли російське оборонне відомство після заяв про знищення американської системи ППО Patriot.