"З міркувань совісті": в Україні судили прикордонника, який відмовився брати до рук зброю
"Український Десмонд Досс" отримав покарання через те, що відмовився виконувати наказ командира через "релігійні переконання", які забороняють йому брати до рук зброю.
У Львові Личаківський районний суд виніс вирок молодшому сержанту Держприкордонслужби. Він отримав 6 місяців арешту за те, що не виконав наказ командування. Про це йдеться у вироку суду.
Згідно із матеріалами справи, солдата запасу наприкінці лютого 2022 року призначили на посаду інспектора Державної прикордонної служби — оператора відділення технічних засобів охорони кордону, де він проходить військову службу по даний час.
25 липня 2022 року він отримав наказ від командира відбути у службове відрядження, але відмовився його виконувати.
Проти прикордонника відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 402 КК України — непокора, відкрита відмова виконати наказ начальника, вчинена в умовах воєнного стану.
У суді прикордонник пояснив, що наказ не виконав через свої релігійні переконання, які не дозволяють йому брати до рук зброю. Свою провину чоловік визнав у повному обсязі і попросив його жорстоко не карати.
У суді злочин назвали тяжким і засудили "українського Десмонда Досса" до 6 місяців арешту.
Цей вирок він ще може оскаржити в апеляційному суді.
Нагадаємо, що українські прикордонники завдяки дрону знищили на території Бєлгородської області станцію РЕБ ЗС РФ.
Раніше українські прикордонники потролили російських візаві, що їхній борщ нагадує російські щі і тюремну баланду, і нічого немає спільного з українським борщем.