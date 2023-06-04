Путін припустився помилки Гітлера: Україна скористається нею найближчими місяцями, — аналітики

У 40-ті роки гітлерівські війська вдалися до нераціонального рішення, яке дозволило відновитися британським ВПС і вплинуло на кінець війни.

За часів Другої Світової війни нацистська Німеччина готувалася вторгнення на територію Британії, але для цього Адольфу Гітлер спочатку потрібно було знищити Королівські повітряні сили. Про це повідомляє Sky News.

У ході битви за Британію острівні ВПС опинилися на колінах, проте Гітлер був змушений послабити хватку після того, як союзники почали завдавати ударів по Німеччині. Так він перейшов на атаки Лондона.

Це було нераціональне рішення, яке дозволило відновитися британським ВПС, що вплинуло на кінець війни.

Британський військовий аналітик Шон Белл припускає, що російський президент Володимир Путін — у якого не було безпосереднього військового досвіду — міг припуститися тієї ж помилки, перейшовши на атаки української столиці.

Під час обстрілів Київа Росія задіює далекобійні іранські дрони Shahed 136. Ці недорогі та прості системи летять на швидкості 150 км і їх нескладно збити, проте уламки все ще забирають життя. В атаках використовуються балістичні ракети. Але західні ППО, такі як Patriot, у Київі виявилися дуже доречними.

Навіщо РФ витрачає ракети на невійськові цілі?

Українські військові можливості приховані, розосереджені та мобільні.

Технологія визначення цілі з урахуванням часу передбачає отримання супутникових зображень та їх подальший аналіз військовими аналітиками. І лише після цього підрозділи ППО можуть знищувати їх.

Це складна технологія, яка передбачає злагоджену командну роботу кількох відомств. Країни Заходу інвестували значні кошти у цю технологію. У Росії таких систем немає, і вона тероризує цивільне населення.

Путін хоче помститися Зеленському за хоробрість та опір, але, як і Гітлера у Битві за Британію, Путіна захльостують емоції, які йдуть попереду військової стратегії.

Балістичні ракети — це складні системи, але Росія витрачає швидше, ніж випускає. Хвилі ракетних атак на Київ не дають якоїсь військової переваги — це просто дії розлюченого лідера, який намагається помститися опоненту.

Зміщення уваги у бік від венних цілей — одна із слабкостей російської військової машини, якою найближчими місяцями Україна може скористатися.

Нагадаємо, що Євген Пригожин побоюється випасти з інформаційного поля і прагне згладити конфлікт, що розгорівся, з представниками Чечні, про це повідомлялося в зведенні ISW від 3 червня.

Також повідомлялося, що в ході нової ракетної атаки ЗС РФ по Україні було пошкоджено аеродром біля Кропивницького.