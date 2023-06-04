"Батько кричав": з'явилися подробиці про дворічну дівчинку, яка загинула під час обстрілу

ЗС РФ ударили ракетами по передмістю Дніпра тоді, коли дворічна дитина та її мама перебували у квартирі. Жінку вдалося дістати з-під завалів живою та госпіталізувати. А ось її дочка загинула.

Дівчинку, яка загинула під час ракетного удару в передмісті Дніпра, звали Ліза. Дитину та її матір придавило будівельним сміттям, на яке перетворилася їхня квартира, написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Телеграм-каналі в неділю, 4 червня.

"Її звали Ліза. Їй було лише два роки. Весела та життєрадісна дівчинка. Разом із мамою вона була вдома, коли російські виродки вдарили ракетою у двір будинку. Обидві опинилися під завалами", — написав чиновник.

Лисак також розповів подробиці того вечора, коли загинула маленька Ліза. За його словами, дівчинка перебувала у квартирі разом із мамою. Батько був на роботі, коли йому повідомили про ракетний удар. Чоловік прибіг додому, але замість багатоквартирного будинку побачив завали.

"Він несамовито кричав. Відразу кинувся допомагати рятувальникам. Спочатку з-під руїн дістали дружину й доставили в реанімацію. Дочку знайшли близько третьої ранку. Дістали вже мертве тіло", — написав голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, 4 червня з'явилася нова інформація про дітей, які постраждали під час ракетного удару в передмісті Дніпра. За словами глави регіону, троє дітей і підлітків перебувають у лікарні після операції. Одну дитину, дворічну Лізу, з-під завалів зруйнованого будинку дістали вже неживою.

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