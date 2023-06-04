Безуспішний наступ ЗС РФ і дезертирство новобранців: останнє зведення від Генштабу ЗСУ

У Генштабі наголосили, що на тимчасово окупованих територіях Харківської області майже сотня російських новобранців самовільно залишила свої позиції.

У Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію за 466 добу широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У Генштабі повідомили про військові успіхи та про те, що російські окупанти продовжують зазнавати втрат і залучати колишніх засуджених із в'язниць. Останні зведення про війну в Україні було опубліковано на офіційному Facebook Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що сьогодні вночі ЗС РФ застосували крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БПЛА "Shahed-136/131". За уточненою інформацією, було знищено 4 з 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 6 із 8 ударних БПЛА.

Загалом за добу ворог завдав 7 ракетних і 25 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України продовжує залишатися високою.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що ЗС РФ продовжує намагатися повністю окупувати Луганську й Донецьку області. Протягом доби окупанти здійснили 23 атаки, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони.

На Харківщині ворожі ДРГ намагалися проникнути в районі населеного пункту Зелене й обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти в Сумській і Харківській областях.

На Куп'янському та Лиманському напрямках протягом доби супротивник вів безуспішні наступальні дії.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Іванівського, які не мали успіху, й обстріляв населені пункти Донецької області.

У районі Авдіївки було завдано авіаційного удару. На Мар'їнському напрямі ЗС РФ намагалися наступати, але українські військові відбили всі 16 атак супротивника.

У Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Також у Генштабі зазначають, що російські окупанти мають великі втрати в живій силі. В один із підрозділів російських окупаційних військ, який розташований на тимчасово захопленій території Харківської області, протягом тижня для посилення прибув особовий склад із числа колишніх засуджених громадян РФ. Усього їх було 500 осіб, проте після того, як українські військові прорідили їхні лави, близько 100 новобранців було вбито або тяжко поранено. І після цього понад 80 людей самовільно залишили свої позиції.

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу. Українські військові збили 1 ворожий розвідувальний БПЛА. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, сьогодні бійці РДК і ЛСР, ящокі діють на території Бєлгородської області, викликали губернатора В'ячеслава Гладкова на переговори, щоб обміняти двох полонених російських солдатів.

Гладков заявив, що полонені "найімовірніше, вже мертві", та погодився на зустріч, але в іншому місці та на своїх умовах. Невідомо, чи відбулася зустріч.