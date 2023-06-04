"Дізнаємося страшну правду": Зеленський розповів, скількох дітей ЗС РФ вбили в Україні

Український лідер наголосив, що зараз можна говорити лише про приблизну кількість жертв російсько-української війни. Адже багато дітей гинуть на окупованих Росією територіях, а також залишаються назавжди під руїнами будинків, як у Маріуполі.

За час повномасштабної війни із РФ окупанти вбили майже 500 українських дітей. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у неділю, 4 червня.

"Російський терор забрав життя сотень наших дітей, і лише за час з 24 лютого, за час повномасштабної війни — точно відомо про загибель 485 дітей", — сказав президент.

Зеленський уточнив, що це не остаточна кількість дітей, які загинули під час війни. Це лише ті маленькі українці, смерть яких підтверджена документально. А реальна кількість убитих дітей набагато більша.

"Щоразу, коли ми звільняємо нашу землю від російських окупантів, ми дізнаємося страшну правду про окупацію. Про те, скільки людей, скільки дітей у похованнях на окупованій території — у могилах цієї війни, цієї агресії… і скільки досі — під руїнами у спалених Росією українських містах та селах", — додав український лідер.

Крім того, Володимир Зеленський торкнувся теми депортації дітей з України до РФ. За його словами, у цьому випадку Україна також не має реальних цифр.

"Нам точно відомо принаймні про 19505 депортованих українських дітей, і це лише частина всіх тих наших маленьких українців і українок, які досі — у ворога", — підкреслив президент.

Він додав, що станом на сьогодні вдалося повернути із РФ в Україну лише 371 неповнолітнього.

Нагадаємо, 4 червня з'явилися подробиці про дворічну дівчинку, яка загинула під час обстрілу. ЗС РФ ударили ракетами по передмістю Дніпра в той час, коли дворічна дитина та її мама перебували у квартирі. Жінку вдалося дістати з-під завалів живою та госпіталізувати. А ось її дочка загинула.

Крім того, цього ж дня з'явилася нова інформація про дітей, які постраждали під час ракетного удару в передмісті Дніпра. За словами глави регіону, троє дітей та підлітків перебувають у лікарні після операції. Одну дитину – дворічну Лізу – з-під завалів зруйнованого будинку дістали вже неживою.