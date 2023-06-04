Генерал Залужний нагородив офіцера з Фінляндії нагрудним знаком за допомогу ЗСУ

Фінського офіцера, ім'я якого не називається, було нагороджено нагрудним знаком "За сприяння армії".

Офіцер Служби тилу Сил оборони Фінляндії отримав нагороду від головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Ім'я та посада офіцера не розкривається з міркувань безпеки, але він був нагороджений знаком "За сприяння армії". Про це повідомляє видання Hufvudstadsbladet.

Дату обрали невипадково. Фінн отримав нагороду сьогодні, коли в його країні відзначається День прапора Сил оборони Фінляндії. Він став першим у своїй країні, хто був відзначений цією нагородою, і дав журналістам коротке інтерв'ю.

"Це величезна честь, ця нагорода для мене дуже багато означає. Для мене велика честь — отримати відзнаку. Я не очікував, що мене помітять через той рівень, на якому я працюю. Водночас я розумію, що нагорода призначена для всіх, хто працював із підтримкою України в межах нашої оборонної логістики. Логістична підтримка завжди означає співпрацю між багатьма сторонами як у Фінляндії, так і за її межами", — сказав офіцер.

Він повідомив, що працює в логістиці, і найпозитивнішим моментом була висока мотивація всіх, хто займається завданнями, які виконуються на міжнародному рівні. Офіцер пожартував, що хоч навантаження і велике, але ніхто не скаржиться.

За його словами, співпраця з Україною вийшла дуже продуктивною. Він говорить, що українці неймовірно винахідливі та мають надзвичайно хорошу здатність знаходити розв'язання проблем.

"Українці вдячні за підтримку, яку ми надаємо, але вони однаково вдячні всім країнам, які надають підтримку, незалежно від розміру чи цінності", — зазначив військовий.

За його словами, він дуже пишається, що фіни як нація змогли зробити свій внесок у боротьбу України за виживання.

"Не можу сказати, що я щасливий через ситуацію з багатьма людськими смертями, але я вдячний за можливість робити значну роботу", — відзнака, якою Залужний відзначив офіцера, являє собою Діву Марію, дві шаблі та вінок із дубового листя.

Нагадаємо, раніше Фінляндія направила в Україну новий пакет військової допомоги, що включає, зокрема, боєприпаси та зенітне озброєння. Вартість нового пакету в уряді оцінили в 109 мільйонів євро. Фінська влада зазначила, що підтримка й надалі продовжуватиметься.

А також у Фінляндії показали проєкт грандіозного паркану, яким збираються відгородитися від Росії. Його висота — 4 метри, а зверху буде колючий дріт.