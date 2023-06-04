Під Бахмутом найманці ПВК "Вагнер" розпочали бій з ЗС РФ, — пресслужба Пригожина

Керівник найманців Євген Пригожин стверджує, що спочатку бійці ЗС РФ замінували дороги у тилу "вагнерівців". А коли ті спробували знешкодити вибухові пристрої, відкрили вогонь на ураження.

Російські військові за наказом своїх командирів відкрили вогонь по найманцях ПВК "Вагнер", які залишали позиції під Бахмутом. Відповідну заяву керівника найманців Євгена Пригожина опублікувала його пресслужба у неділю, 4 червня.

Згідно з документом, опублікованим у телеграм-каналі пресслужби Пригожина,"вагнерівці" вступили в короткий бій з військовослужбовцями Міноборони, після того, як їх обстріляли в районі села Семигір'я (населений пункт неподалік Бахмута, — ред.).

Якщо вірити даті на оприлюдненому рапорті, перестрілка найманців та ЗС РФ сталася ще 17 травня.

Цього дня "вагнерівці" помітили, що групи військових Міноборони РФ чомусь мінують дороги у тилу. При спробі розмінувати фугаси та протитанкові міни найманців обстріляли російські військові. В результаті постраждала машина "Урал", що належить ПВК. У військової вантажівки пробило двигун.

Згідно з рапортом, поширеним пресслужбою Євгена Пригожина, "вагнерівці" вжили заходів у відповідь. Їм нібито вдалося затримати бійців ЗС РФ, які відкрили по найманцях вогонь.

"Старшим цієї групи був офіцер МО РФ, командир мотострілецької бригади, підполковник, який був у стані алкогольного сп'яніння", — йдеться в опублікованому документі.

Зауважимо, що до Пригожина вже звернулися журналісти росЗМІ, які попросили його розповісти подробиці інциденту, що стався між "вагнерівцями" та російськими військовими.

"Наразі розслідування ведеться. Багато фактів не публічні. Однак можу опублікувати первинний рапорт", — сказав Пригожин.

Євген Пригожин стверджує, що російські військові обстріляли його найманців

Нагадаємо, 4 червня ЗМІ писали про те, що ПВК "Вагнер" загрожує діяти без дозволу Міноборони. За словами Євгена Пригожина, він не чекатиме на запрошення, щоб взяти на себе охорону кордону, якщо армія не зможе перешкодити.

А 3 червня Пригожин вибухнув критикою на Шойгу через жертви у Бєлгородській області. Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватили міністра оборони РФ Сергія Шойгу та голову Генштабу Валерія Герасимова у замовчуванні реального стану справ у Бєлгородській області.