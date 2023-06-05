"Можуть піти на Москву": Стрєлков попередив про можливе захоплення влади "вагнерівцями" в РФ

Найманці Євгена Пригожина, за словами окупанта, у якийсь момент можуть проігнорувати наказ Міноборони та здійснити передислокацію не лише у Бєлгородську, а й у Московську області.

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін занепокоївся після слів керівника ПВК "Вагнер" про те, що його найманці можуть перестати підкорятися Міноборони РФ і зайти в Бєлгородську область. Про це Гіркін написав у своєму Телеграм-каналі у понеділок, 5 червня.

"Так, прямо бачу — як корпуси "Вагнера" колонами рушили в Бєлгородську область, ігноруючи розпорядження МО РФ", — написав Гіркін.

Також колишній ватажок проросійських бойовиків "ДНР" висловив думку, що такими темпами "вагнерівці" можуть піти на Москву, щоб "захистити її від нальотів БПЛА".

"На Грозний Пригожин вирішив поки що не ходити — там можуть не зрозуміти та не оцінити прагнення "захисника"", — додав Гіркін.

Конфлікт ПВК "Вагнер" із Міноборони РФ: що про це відомо

Протягом кількох місяців власник ПВК "Вагнер" неодноразово критикував російських військових та самого голову Міноборони РФ Сергія Шойгу.

Так 3 червня Євген Пригожин заявив про те, що відправить своїх найманців у Бєлгородську область.

"Якщо Міністерство оборони найближчим часом не припинить те беззаконня, яке йде за захопленням територій РФ, ми прийдемо в Бєлгородську область і захистимо наш російський народ", — сказав Пригожин.

Він додав, що "вагнерівці" нібито захищатимуть росіян, дагестанців, чеченців та етнічних українців.

"Чекати на запрошення і запитувати дозволи ми не будемо. Єдине, вимагатимемо боєприпаси, без них марно приходити", — резюмував Пригожин.

Нагадаємо, 24 травня Ігор Гіркін розкритикував повідомлення Євгена Пригожина і не повірив його словам про те, що в Україні було ліквідовано 20 тисяч бійців ПВК "Вагнер". За словами колишнього ватажка бойовиків т.зв. "ДНР", безповоротні втрати серед "вагнерівців" становлять щонайменше 40 тисяч людей.

Крім того, на початку травня Ігор Гіркін зруйнував мрії Пригожина щодо Бахмута. На думку терориста, навіть із боєприпасами "вагнерівці" воюватимуть бездарно та криваво. Голову найманців він назвав визнаним майстром "м'ясних штурмів" — ціною величезних втрат він просунувся на 15 кілометрів за пів року.