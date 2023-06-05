Виробник "Леопардів" представив самохідний 120-мм міномет на базі ББМ Boxer (фото)

Завдяки фінському модулю, машина може бити як прямим наведенням, як звичайна гармата, або ж непрямою на відстані до 10 км.

Німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) представила бойову колісну машину Boxer зі 120-мм мінометом. Про це повідомляє профільне видання Shephard Media.

Під час конференції Defence iQ Future Artillery 2 червня показали нову машину. На Boxer встановили 120-мм мінометний модуль фінської компанії Patria Nemo. Компанія KMW виробляє машини Boxer разом з Rheinmetall. Показана новинка є розширенням номенклатури броньовиків.

Бойову машину вперше продемонстрували в лютому 2023 року. Тоді проходили перші вогневі випробування перспективної мінометної установки. Під час демонстраційних стрільб у Німеччині були продемонстровані вогневі можливості. Boxer виконав поставлені завдання із ведення вогню прямим наведенням із закритої позиції.

Patria Nemo — це фінський 120-мм мінометний комплекс, який може керуватись дистанційно. Він може уражати цілі як прямим прицільним вогнем, так і непрямим наведенням. Також під час випробувань показали можливість стрільби кількома пострілами, які уразили різні цілі одночасно. Boxer з Nemo може вести вогонь на ходу.

Фінська розробка дозволяє вести вогонь на відстань до 10 км. Мінометний комплекс є модульним, тому його можна встановити на морські або наземні платформи. В основі Nemo лежить автоматичний міномет AMOS.

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