Рейд РДК у Бєлгородську область: ЗМІ опублікували відео захоплення в полон військових РФ (відео)

В одному з опублікованих російськими Telegram-каналами роликів боєць РДК говорить про "полонених прикордонників". В іншому — зв'язаний у військовій формі представляється мобілізованим уродженцем Тверської області.

У російських Telegram-каналах тиражуються ролики передбачуваного захоплення в полон російських військових під час вилазки бійців "Російського добровольчого корпусу" (РДК) у Бєлгородській області, що відбулася напередодні. Про це повідомляє медіа Astra.

Немає відомостей про кількість захоплених осіб, як і про те, де знімалися ці ролики.

В одному з них боєць РДК згадує про "полонених прикордонників". В іншому — зв'язаний чоловік у військовій формі називає себе мобілізованим уродженцем Тверської області.

За словами авторів публікації, на опублікованих кадрах — 48-Олексій Бєляєв з міста Кашин Тверської області. Журналісти посилаються на свідчення колишньої дружини полоненого росіянина.

Нагадаємо, що представники РДК і ЛСР річкою Сіверський Донець дісталися населеного пункту Нова Таволжанка. За інформацією, розміщеною російськими пабліками, 20 добровольців зайняли три житлові будинки в населеному пункті. Потім розпочався бій із підрозділами російського Міноборони.

Також повідомлялося, що, за оцінками аналітиків з ISW, влада Бєлгородської області — в тривозі, оскільки в РФ не знають, як бути з рейдами російських добровольців із РДК та ЛСР.

За підсумками вилазок добровольців у Бєлгородській області утворилася сіра зона площею 10 кв. км. За оцінками аналітиків, Росія втратила значну територію поблизу кордону з Україною через недоцільне управління та невдалі спроби армії РФ відбити атаку.