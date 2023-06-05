Усі — мешканці Псковської області: в РФ ідентифікували солдатів, взятих у полон РДК (фото)

Журналістам вдалося встановити особи шістьох полонених, яких показали бійці "Російського добровольчого корпусу". Четверо з них — з міста Великі Луки.

Російські журналісти опублікували дані про полонених солдатів РФ, які потраплять в обмінний фонд України. Про це йдеться в публікації від 5 червня медіа "Можем объяснить".

Автори контенту підкреслили, що полонених росіян відмовився визволяти в обмін на зустріч з бійцями "Російського добровольчого корпусу" губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. Ворожі армійці були захоплені партизанами. За допомогою сервісів пошуку по соцмережах розслідувачі ідентифікували кількох з них.

Завдяки мережі вдалося встановити:

Романа Гоменюка 1978 року народження, який стоїть на фото у дальньому ряду праворуч;

моряка Юрія Мартинова, який сидить у першому ряду праворуч;

Олексія Хаміцького, який сидить попереду посередині кадру, загорнувшись у ковдру;

Дмитра Єрмакова 1979 року народження, який стоїть третім праворуч за ідентифікованим раніше Олексієм Бєляєвим.

За даними медіа, усі четверо — мешканці міста Великі Луки у Псковській області Росії.

Також журналісти з’ясували, що ім’я пораненого полоненого — Олексій Вікторович теж із Псковської області. Пізніше з медіа зв’язалися родичі уродженця того ж регіону Дениса Виломова. За їхніми словами, чоловік присутній на фото — сидить за ідентифікованим Олексієм Хаміцьким.

Ідентифіковані військовополонені Фото: Можем объяснить

Нагадаємо, раніше журналісти з посиланням на коментар дружини ідентифікували на кадрах 48-річного Олексія Бєляєва.

Партизани опублікували відеозвернення, в якому повідомили, що губернатор В'ячеслав Гладков не приїхав на заплановану зустріч та не забрав полонених військових РФ.