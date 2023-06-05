"Бути швидшими за росіян": НАТО розробляє стратегію на випадок війни з РФ, — WP

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО частково зміцнив свій східний фланг. Наразі у восьми бойових групах розосереджено близько 10 000 військовослужбовців.

НАТО займається "найбільшим капітальним ремонтом" із часів холодної війни. Альянс готує резервні війська для швидшого розгортання в прикордонних країнах. Про це пише видання The Washington Post.

За словами журналістів, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО частково зміцнив свій східний фланг, створивши бойові групи ще в чотирьох країнах: Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. За словами офіційної речниці НАТО Оани Лунджеску, зараз у восьми бойових групах розосереджено близько 10 000 військовослужбовців, хоча раніше було всього 5000. За її словами, союзники також направили ще десятки кораблів і сотні літаків до східної частини Альянсу.

Як розповіла журналістам прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, потрібно дати дуже чіткий сигнал Росії про те, що НАТО готовий до вторгнення, тому Москві навіть не варто думати про війну з Альянсом.

Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес заявив, що великою проблемою залишається мобільність військ, хоча ситуація вже краща, ніж раніше.

Однак деякі союзники кажуть, що більша присутність не вартує своїх витрат і може обмежити гнучкість НАТО. Наприклад, Німеччина, яка очолює бойову групу в Литві, виступила проти створення там постійної бригади. У Берліні вважають, що розумніше тримати резервні сили на німецьких базах.

Як повідомляється, литовські офіційні особи заперечують через сусідство з РФ, яка може швидко відрізати країну від інших приватних членів НАТО, якщо війська союзників не встигнуть прибути. Сам план швидкого підкріплення перебуває в стадії розробки.

За словами журналістів, країни Центральної та Східної Європи вважають загрозу з боку Росії реальною та екзистенційною.

"Я думаю, що Росія перебуває на шляху до конфлікту чи війни з НАТО", — сказав генерал Карел Рехка, начальник генерального штабу Чеської Республіки.

За його словами, НАТО не хоче воювати з Росією.

"Але це не означає, що цього не може бути. Було багато війн, яких ніхто насправді не планував", — сказав він журналістам.

Нагадаємо, що 5 червня Польща закликала швидко прийняти Україну до НАТО. Польський прем'єр Матеуш Моравецький упевнений, що Росія може довго воювати з Україною через наявність великих природних і людських ресурсів. Альянсу доведеться витрачати більше грошей на озброєння.

Також повідомлялося, що російська пропагандистка Скабєєва визнала, що Україна де-факто вже увійшла до НАТО. За її словами, завдяки зусиллям країн-союзниць, Збройні сили України вже озброєні краще за армію будь-якої іншої країни-члена Альянсу.