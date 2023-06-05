Україна виграє цю війну, а Великобританія допоможе, — голова британського Міноборони (фото)

Джеймс Клеверлі підкреслив, що на власні очі побачив жахи та руйнування, які Росія завдала суверенній державі.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою під час свого другого візиту в Київ. Про це повідомляє Sky News.

На зустрічі обговорювалися різні питання підтримки України — чи-то на полі бою, чи-то банківські гарантії, згідно з інформацією британського міністерства.

Цей візит відбувається на тлі підготовки до конференції з економічного відновлення України, яка має відбутися наприкінці червня в Лондоні та, як очікується, буде присвячена повоєнному відновленню економіки.

Володимир Зеленський і Дмитро Кулеба на зустрічі з Джеймсом Клеверлі

"Україна виграє цю війну та може розраховувати на нашу підтримку", — заявив Клеверлі. За словами Клеверлі, на тлі протистояння повномасштабному російському вторгненню він на власні очі побачив жахи та руйнування, "які Росія завдала цій суверенній державі".

Нагадаємо, що в РФ погрожують отруєнням британському міністру оборони. На російському ТБ заявили, що "солсберецький шпиль" має впасти на голову Джеймсу Клеверлі.

Також повідомлялося, що контрнаступ ЗСУ вже розпочався, а вершки Сил оборони України вже на підході. За даними журналістів The Economist, деякі з вилазок України загрожують перерізати сухопутний коридор, який зв'язує Росію з Кримом. За словами західних радників України, оборонні будови російських військ можуть бути слабшими, ніж вважається.