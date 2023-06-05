ЗСУ активізувалися: США заявили про ймовірний початок українського контрнаступу, — NYT

Вашингтон заявляє, що українські війська значно посилили артилерійські удари та наземні штурми. Свою оцінку експерти частково ґрунтували на інформації з військових супутників.

Американські чиновники повідомили, що є деякі ознаки того, що Україна, можливо, розпочала контрнаступ. Проте українська влада поки не розкриває подробиці своєї стратегії та зберігає мовчання щодо цього. Про це повідомляє видання The New York Times.

Видання NYT, покликаючись на інформацію від американських і російських офіційних осіб, повідомляє, що українські збройні сили посилили артилерійські удари та наземні штурми в межах активного наступу.

Американські чиновники, які говорили на умовах анонімності, заявили, що активізація обстрілів є можливим свідченням того, що розпочався давно запланований контрнаступ Києва проти російських сил.

Свою оцінку чиновники частково ґрунтували на інформації з американських військових супутників, які зафіксували активізацію обстрілу з українських військових позицій.

А Міністерство оборони Росії в понеділок заявило, що розпочалася велика українська операція на багатьох ділянках лінії фронту в Донецькій області, але атака була відбита.

Згідно із заявою Міноборони РФ, 4 червня українські збройні сили зробили спробу великого наступу на "південно-донецькому напрямку". В наступі було задіяно 6 механізованих батальйонів і 2 танкові батальйони.

Однак до ранку 5 червня українські сили нібито були відкинуті на вихідні позиції. Водночас окупаційні сили проводили активні бойові дії в центральній частині Мар'їнки, як заявлено в повідомленні російського відомства.

"Україна мовчить про військові операції після місяців підготовки до великого контрнаступу у війні", — зазначає NYT.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW за 4 червня, і Україна, і РФ заявляють про захоплення територій на лінії Куп'янськ — Сватове.

Також повідомлялося, що, за даними ОК "Схід" за 5 червня, російські війська зазнали втрат у напрямку Лимана, Куп'янська та Бахмута.