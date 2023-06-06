"Вели вогонь із РСЗВ "Вільха": росЗМІ звинуватили ЗСУ у підриві Каховської ГЕС (відео)

За даними ОВА, близько 16 тисяч людей опинилися у критичній зоні підтоплення на правому березі Дніпра. Окупанти стверджують, що удар по греблі нібито завдали Сили оборони, використовуючи реактивні системи залпового вогню.

Через підрив Каховської ГЕС вода продовжує підтоплювати територію. Критичної позначки штучно створена повінь досягне об 11:00, сказав голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в ефірі національного телемарафону у вівторок, 6 червня.

"Вода вже пройшла половину шляху, а критично високий рівень очікується близько 11:00", — сказав він.

За його словами, зараз у Херсоні частково підтоплюється мікрорайон Корабел. У місті поки що немає критичної ситуації.

Зі свого боку, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону повідомив про те, що близько 16 тисяч людей опинилися в критичній зоні підтоплення на правому березі Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС: що стверджує російська сторона

Представники окупаційної адміністрації продовжують наполягати на тому, що удару по греблі нібито завдали ЗСУ. Російське видання "Известия" стверджує, що по станції вівся вогонь із РСЗВ "Вільха" — частково пошкоджені конструкції Каховської ГЕС, через що під тиском води потім зруйнувалися три прольоти станції.

Також у Telegram-каналах публікують відео, на якому відображено момент детонації мін біля греблі Каховської ГЕС.

Нагадаємо, 6 червня Херсон почало затоплювати. Мікрорайон Корабел знеструмлений, а з міркувань безпеки влада також анонсувала припинення газопостачання. Містяни повідомляють, вода вже дісталася центру Корсунки та змиває на своєму шляху прибережні райони.

У зв'язку із ситуацією президент України Володимир Заленський екстрено зібрав засідання РНБО. Президент наголосив, що руйнація дамби не допоможе зупинити Україну і безпеку поверне лише перемога. За словами голови ОП Андрія Єрмака, через дії ворога жителі Херсона та Криму можуть залишитися без питної води.