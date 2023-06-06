Уламки впали неподалік від пологового: в поліції розповіли деталі ракетної атаки на Київ (фото)

Унаслідок падіння уламків збитих ракет у Київській області пошкоджено гуртожиток, понад 20 автомобілів, медзаклад, приватні будинки та гаражні приміщення.

Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Києву та Київській області вранці 6 червня. Обстріли здійснили крилатими ракетами типу Х-101/555. Про наслідки масованої ракетної атаки для Київщини розповів очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, внаслідок обстрілу в одному з районів області пошкоджено приміщення поліклініки, а уламки ракети виявили також неподалік від пологового будинку.

"Екстрені служби провели евакуацію пацієнтів і персоналу від місця падіння. Постраждалі відсутні. У зазначеному населеному пункті через ворожі обстріли також пошкоджено приватні будинки та гаражні приміщення. Поліцейські продовжують фіксувати наслідки атаки окупантів", — проінформував Нєбитов.

Він закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та проходити в укриття.

Пізніше Андрій Нєбитов додав, що внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено гуртожиток і понад 20 автомобілів в одному з районів Київської області.

"Сталося також займання одного з торговельних об’єктів. Пожежу своєчасно ліквідували. Потерпілі відсутні", — резюмував очільник поліції Київщини.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 липня ЗС РФ атакували столицю України ракетами. У Київській МВА повідомили, що падіння уламків зафіксовано в Деснянському й Дарницькому районах міста. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено та знищено понад 20 повітряних цілей ворога.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 6 червня Росія атакувала Харків ракетами С-300. У Слобідському та Шевченківському районах міста зафіксовано прильоти ворожих ракет — було пошкоджено водогін, дорожнє покриття, житлові будинки, офіси тощо.