Австралія може передати Україні винищувачі F/A-18: яке озброєння має літак

Австралійські літаки пройшли модернізацію до рівня А++ — це означає наявність в арсеналі ракет, керованих бомб, крилатих ракет та іншого сучасного озброєння.

Австралія, Сполучені Штати та Україна ведуть переговори щодо можливості передати Повітряним силам винищувачі F/A-18. Про це повідомляє The Australian Financial Review.

На зберіганні в австралійської армії знаходяться десятки палубних винищувачів F/A-18. Джерела видання стверджують, що США вже підтвердили готовність надати дозвіл на реекспорт літаків, але за умови, що Україна їх не буде використовувати у російському повітряному просторі.

Нині Австралія переходить на літаки 5 покоління F-35. Першими про можливість такого постачання написали у американському видання The War Zone. За їхніми даними, Королівські ВПС мають в запасі 46 літаків, а не 41, як пишуть в AFR.

На думку аналітиків, винищувач F/A-18 Hornet буде навіть кращим за F-16. Літаки розроблялися для жорстких умов на палубі авіаносців, а відтак вони ще й менш вибагливі до злітно-посадкової смуги.

Яке озброєння має F/A-18?

Австралійські винищувачі модернізовані до рівня А++, що означає наявність сучасної радіолокаційної станції AN/APG-73. Все це дозволяє використовувати літаку весь наявний спектр західних озброєнь:

ракети "повітря-повітря" — AIM-120 AMRAAM, AIM-120 ASRAAM;

ракети "повітря-земля" — SLAM-ER, протирадарні AGM-88 HARM;

протикорабельні — AGM-84 Harpoon;

кореговані бомби JDAM-ER та Paveway II;

крилаті стелс-ракети AGM-158 JASSM, Taurus;

бомби — Mark 80, GBU-87, Mk 20, Mk-77, CBU-97.

Номенклатура озброєння F/A-18

Окрім цього є ще некеровані ракети, можливість нести ядерні бомби, а також ракет Sidewinder. Наразі невідомим залишається технічний стан австралійських літаків. Проте важливим фактором є те, що винищувачі не використовуються, а відтак бойовий потенціал Австралії не зміниться.

Нагадаємо, 6 червня ЗМІ писали, що Австралія може передати Україні 41 винищувач Hornet.