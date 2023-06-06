У Держдумі РФ натякнули на наступний удар після підриву Каховської ГЕС — по ЗАЕС

Російський депутат Віктор Водолацький назвав знищення гідроелектростанції очікуваним "злочином проти людей" та звинуватив у ньому президента України.

Депутат Державної Думи РФ Віктор Водолацький прокоментував підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. За його словами, наступним може бути удар по Запорізькій атомній електростанції. Про це відомо з коментаря парламентаря країни-агресорки виданню "Известия".

Він назвав руйнування Каховської ГЕС очікуваним та звинуватив у теракті Україну. За його версією, президент Володимир Зеленський чекав згоди іноземних партнерів.

"Бо ми всі розуміли, що Зеленський і його команда вчинить цей злочин проти тих людей, які живуть нижче за Каховську ГЕС — вони вже давно планували, але їхні куратори по той бік океану поки не давали дозволу на те, щоб робити постріли по ГЕС", — заявив Водолацький.

З його слів, контрнаступ ЗСУ нібито "тріщить по швах", а Україна має відповідати за надані партнерами кошти.

"І ухвалено було рішення завдати удару по Каховській ГЕС, і сьогодні величезна кількість житлових будинків із простими громадянами потрапляє в зону підтоплення — це жахливий злочин проти людей", — повідомив представник Держдуми РФ.

Окрім того, ворожий парламентар анонсував наступний удар. На його думку, нібито ЗСУ можуть найближчим часом атакувати ЗАЕС.

"Вони можуть навіть пожертвувати частиною Польщі, щоб її територія була заражена. Знову вони звинувачуватимуть нашу країну в злочинах, яких не існує", — сказав Водолацький.

Також він відреагував на заяву голови Європейської Ради Шарля Мішеля про притягнення Росії до відповідальності за скоєний воєнний злочин. Політик країни-агресорки назвав ці слова вершиною цинізму та блюзнірства, додавши, що ЄС постачає Україні важке озброєння.

Підрив Каховської ГЕС: реакція Шарля Мішеля

6 червня очільник Євроради написав, що шокований "безпрецедентним обстрілом" дамби у Херсонській області. Він підкреслив, що знищення цивільної інфраструктури є воєнним злочином, та наголосив на необхідності притягнути Росію до відповідальності.

"На засіданні в червні Європейська Рада порушить це питання і запропонує більше допомоги затопленим районам. Мої думки з усіма сім’ями в Україні, які постраждали від цієї катастрофи", — заявив Мішель.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков також заперечив причетність країни-агресорки до підриву Каховської ГЕС. Він заявив, що відповідальність несе Україна, чий контрнаступ нібито "захлинається".

Тим часом у мережі опублікували зізнання російського загарбника Єгора Гузенка у тому, що РФ давно планувала підрив дамби. За його словами, це мало допомогти у гальмуванні наступу ЗСУ.