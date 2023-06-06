"Покажемо, які ми": Пригожин попередив про ядерний удар по Бєлгородській області (відео)
За словами керівника ПВК "Вагнер", Кремль може "ядерну бомбу на свою територію кинути", побоюючись наслідків ядерних ударів по чужій території. Він висунув Міноборони РФ ультиматум і пообіцяв вирушити з найманцями до Бєлгорода.
Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин припускає, що російське Міноборони може влаштувати ядерний вибух у Бєлгородській області. Відео опубліковано у проросійському Telegram-каналі "Донбас сейчас".
"Як би у них не було паскудної думки ядерну бомбу на свою територію кинути. І чи не тому ми відступаємо в Бєлгородській області, даючи їм просуватися", — заявив Пригожин.
За його словами, можливо, російське командування побоюється наслідків ядерного удару по Україні.
"По своїй кинемо — покажемо, які ми красені психічно хворі, дивишся, ЗСУ стоятимуть в якомусь селі, а ми там тактичною ядерною зброєю…" — заявив Пригожин.
Але він сумнівається, що і ядерна ескалація дасть результат російській армії, "дивлячись на те, як вони все інше роблять".
Голова групи найманців висунув Міноборони РФ ультиматум: "Ми даємо близько двох тижнів Міністерству оборони, щоб звільнити нашу землю. Але якщо вони, бл*** не звільнять нашу землю <…> якщо цього не станеться, якщо ситуація погіршуватиметься, то ми підемо в Бєлгород", — додав він.
Пригожин також заявив, що при цьому вимагатиме, щоб Фрунзенська теж переїхала до Бєлгорода (на Фрунзенській набережній у Москві розташована адмінбудівля Міноборони РФ).
"Якщо вмирати, то всім разом. Ми не дозволимо донечкам і зятяткам сидіти, намазувати собі жо** вазеліном, а щоб прості бабки бєлгородські та діти подихали як собаки", — сказав керівник групи найманців.
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